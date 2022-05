Salvini va a Mosca senza dire niente e fa arrabbiare tutti

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) “Se andiamo avanti a mandare le armi la guerra non finisce più, è il momento di lavorare per la pace, perché se la guerra va avanti, muoiono lì, muoiono di fame in Africa e in Asia (e immaginate mezzo miliardo di persone in qualezione andranno per scappare dalla fame), chiudono le fabbriche. Bisogna faregli sforzi per la pace. E se c’è bisogno di andare a piedi a Kiev o a, io lo faccio”, ha detto il leader della Lega Matteodurante un comizio a Erba, quando ormai il vespaio per le notizie filtrate da fonti del Carroccio era già dilagato. Secondo voci vicine alla Lega infatti un viaggio dinei prossimi giorni, sebbene ancora non organizzato era una possibilità. Ma nessuno, neanche Palazzo Chigi e Farnesina che replica “No, non ci è stata fatta ...