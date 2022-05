"Salvini a Mosca? Va dove...". Enrico Letta sfotte e Matteo lo zittisce: "Chi preferisce il nulla" (Di sabato 28 maggio 2022) "Parole di dubbio gusto". Matteo Salvini etichetta così il commento, sarcastico, di Enrico Letta sulle indiscrezioni confermate sull'ipotesi di una "missione a Mosca" del leader della Lega. "Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando, non è un fine settimana a Forte dei Marmi. Si fa se serve", mette in chiaro il Capitano sabato mattina, poche ore dopo lo scoppio della "bomba" politica e diplomatica. Il solo pensiero di un viaggio di Salvini a Mosca, per incontrare non il presidente russo Vladimir Putin ma esponenti del suo governo (grazie ai buoni rapporti politici tra la Lega e Russia Unita) ha messo in agitazione la Farnesina e Palazzo Chigi. E come previsto dallo stesso Salvini, l'ironia del Pd è arrivata a tempo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) "Parole di dubbio gusto".etichetta così il commento, sarcastico, disulle indiscrezioni confermate sull'ipotesi di una "missione a" del leader della Lega. "Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando, non è un fine settimana a Forte dei Marmi. Si fa se serve", mette in chiaro il Capitano sabato mattina, poche ore dopo lo scoppio della "bomba" politica e diplomatica. Il solo pensiero di un viaggio di, per incontrare non il presidente russo Vladimir Putin ma esponenti del suo governo (grazie ai buoni rapporti politici tra la Lega e Russia Unita) ha messo in agitazione la Farnesina e Palazzo Chigi. E come previsto dallo stesso, l'ironia del Pd è arrivata a tempo di ...

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - GiovaQuez : Salvini vola a Mosca nel tentativo disperato di superare il rivale Conte e conquistare definitivamente il ??del nos… - filippolepore : RT @flaminiasabate1: Salvini volerà a Mosca. Di solito è il contrario. - Cristia21427167 : RT @Nikkio48: @GianricoCarof Quando Salvini arriverà a Mosca, citofonerà e chiederà: 'scusi è lei che ha invaso l'Ucraina?' -