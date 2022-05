Pirateria | la GdF sequestra 500 siti web e risorse Iptv

(Di sabato 28 maggio 2022) Il sequestro di 40 canali Telegram e di 500web tra cuie server: sono i numeri dell’operazione del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza contro il fenomeno dellaaudiovisiva realizzata attraverso la trasmissione non autorizzata di contenuti protetti su rete internet. In particolare, in occasione dell’ultima L'articolo

