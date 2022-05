Palermo-Feralpisalò | Vecchi | “Faremo la nostra partita sperando in qualche episodio”

(Di sabato 28 maggio 2022) Le dichiarazioni in conferenza stampa dialla vigilia di, gara valida per le final four dei playoff di Serie C

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 3… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIIIII!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOO!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ??… - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Pisa-Monza, Padova-Catanzaro e Palermo-FeralpiSalò - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Domani al Barbera la partita di ritorno del Palermo contro il Feralpisalò. Rosanero… -

Calcio 2021 - 2022 Serie C SquadraIl passaporto è pronto, manca solo il visto. Dopo il 3 - 0 dell'andata ilsi appresta ad affrontare lanella gara di ritorno, ultimo step da compiere prima dell'approdo in finale contro una tra Padova e Catanzaro (0 - 0 all'andata). Baldini, che dovrà ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Stefano Vecchi , allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro il. Per la squadra lombarda, sconfitta 0 - 3 all'andata, servirà una missione impossibile per ...