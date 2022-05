Mercato, per il centrocampo tutti pazzi per Enzo Fernandez: sul giocatore Inter e Juve (Di sabato 28 maggio 2022) Il futuro di Enzo Fernandez (21 anni) è lontano dal River Plate. Il centrocampista argentino è infatti una delle grandi promesse della squadra insieme a Julián Alvárez, e per questo ha attirato non pochi pretendenti. Sebbene il destino di Enzo fosse inizialmente al Benfica, club trampolino di lancio per la maggior parte dei giocatori sudamericani, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Il futuro di(21 anni) è lontano dal River Plate. Il centrocampista argentino è infatti una delle grandi promesse della squadra insieme a Julián Alvárez, e per questo ha attirato non pochi pretendenti. Sebbene il destino difosse inizialmente al Benfica, club trampolino di lancio per la maggior parte dei giocatori sudamericani, L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - elio_vito : Amareggia che Forza Italia, a parole liberale, si stia battendo per tutelare, prorogare, dare indennizzi per i priv… - AntoVitiello : @sdrogosimo Calma. Parla di futuro e mercato. Si aspettava solo una chiamata prima per il rinnovo, ma con la storia… - IvanShkmkrs : RT @fra__nce__sco: THREAD SU..LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NAPOLI PER IL '22-23! Chi tifa al motto di 'vogliamo i campioni, non siamo ragion… - Prvnceeeee : RT @sergiogali5: La lista di Antonio Conte per il mercato: skriniar, de vrij, bastoni, hakimi, barella, brozovic, eriksen, perisic, lautaro… -