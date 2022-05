(Di sabato 28 maggio 2022) È stato arrestato il «Re dei» assieme a un, entrambi indagati nell’inchiesta Free creditprocura di Rimini sulla maxifrode da 440 milioni di euro sui fondi per i ristori anti. L’uomo era riuscito a scappare adegli arresti, che avevano colpito 35 persone con varie misure cautelari, mentre altre 78 sono indagate. Il «Re dei» è considerato dagli inquirenti il capo del ramo pugliese dell’organizzazione, mentre il, che si era nascosto inper una breve vacanza, sarebbe stata la mente tecnica che ha architettato la truffa. Ilsi trova ancora a Bogotà, dove è in attesa dell’estradizione. Il ...

Advertising

infoitinterno : Maxitruffa ai sostegni Covid, beccato il «Re dei bonus» e un commercialista: erano scappati a Santo Domingo e in Co… -

Open

stato arrestato il "Re dei bonus" assieme a un commercialista, entrambi indagati nell' inchiesta Free credit della procura di Rimini sulla maxifrode da 440 milioni di euro sui fondi per i ristori anti ...L'indagine 'Free Credit' coordinata dal sostituto procuratore di Rimini Paolo Gengarelli, la prima in Italia nel suo genere, lo scorso gennaio aveva portato alla scoperta di unasui soldi ... Maxitruffa ai sostegni Covid, beccato il «Re dei bonus» e un commercialista: erano scappati a Santo Domingo e in Colombia poco prima della retata L’uomo era riuscito a scappare a Santo Domingo poco prima degli arresti, che avevano colpito 35 persone con varie misure cautelari, mentre altre 78 sono indagate. Il «Re dei bonus» è considerato dagli ...