Maestra fa cantare in classe l' inno della Roma | video virale | protesta dei genitori

(Di sabato 28 maggio 2022) Che a, da mercoledì sera, praticamente non si parli di altro che non sia la Conference League è vero. Ma è vero anche che per qualcuno tutto questo sta diventando un'esagerazione. È quanto ...

È quanto pensano i genitori di alcuni bambini di una scuola di Roma, arrabbiatissimi perché la maestra avrebbe fatto cantare ai figli, in classe, l'inno giallorosso. E, non essendo tutti romanisti, ...In una scuola elementare di Roma, la Caterina Usai in zona Talenti, quartiere a nordest della città, la maestra ha fatto cantare agli alunni della II B l'inno della Roma con tanto di karaoke sulla lavagna elettronica, per celebrare la vittoria giallorossa in Conference League. La polemica, come riporta ...La vittoria della Conference League dà alla testa. I genitori di alcuni bambini di una scuola di Roma si sono infuriati perché la maestra ha fatto cantare ai figli, in classe, l'inno giallorosso. Il f ...