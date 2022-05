LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Bertelle passa in Q2, tra poco la lotta per la pole (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.54 Ci prepariamo ora per la seconda e decisiva parte della qualifica con 18 protagonisti pronti a darsi battaglia. 12.52 Fellon e Munoz passano nella Top4 alle spalle di Bertelle e Yamanaka. Il giapponese detta il ritmo al termine della Q1 con un giro di fatto perfetto. 12.50 Bandiera a scacchi! Attendiamo gli ultimi riferimenti. Bertelle è fermo in pit lane, ma dovrebbe riuscire in ogni caso a passare il turno. 12.48 Bertelle non si migliora e resta al secondo posto. Yamanaka, invece, mantiene la testa della graduatoria in 1.57.595! Fernandez e Munoz sono gli altri due virtualmente presenti nella ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.54 Ci prepariamo ora per la seconda e decisiva parte della qualifica con 18 protagonisti pronti a darsi battaglia. 12.52 Fellon e Munozno nella Top4 alle spalle die Yamanaka. Il giapponese detta il ritmo al termine della Q1 con un giro di fatto perfetto. 12.50 Bandiera a scacchi! Attendiamo gli ultimi riferimenti.è fermo in pit lane, ma dovrebbe riuscire in ogni caso are il turno. 12.48non si migliora e resta al secondo posto. Yamanaka, invece, mantiene la testa della graduatoria in 1.57.595! Fernandez e Munoz sono gli altri due virtualmente presenti nella ...

