LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: si inizia (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.03 Giovedì 26 maggio si sono svolte le batterie di qualificazione e gli azzurri si sono ben comportati. Per quanto riguarda il settore maschile i nostri portacolori sono entrati con il contingente massimo di 3 atleti nella semifinale, tutti qualificati subito dopo la prima discesa. Il migliore è stato Marco Vianello, nono con un percorso netto in 90.28, Marcello Beda ha chiuso 13°, a sua volta con un percorso netto in 90.87, mentre Giovanni De Gennaro ha terminato 14° in 90.90 con due penalità. 9.02 Si comincerà tra pochi minuti con le semifinali, a seguire, verso ora di pranzo, sarà invece il turno delle finali. 9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Liptovsky Mikulas, Slovacchia. Quest’oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.03 Giovedì 26 maggio si sono svolte le batterie di qualificazione e gli azzurri si sono ben comportati. Per quanto riguarda il settore maschile i nostri portacolori sono entrati con il contingente massimo di 3 atleti nella semifinale, tutti qualificati subito dopo la prima discesa. Il migliore è stato Marco Vianello, nono con un percorso netto in 90.28, Marcello Beda ha chiuso 13°, a sua volta con un percorso netto in 90.87, mentre Giovanni De Gennaro ha terminato 14° in 90.90 con due penalità. 9.02 Si comincerà tra pochi minuti con le semifinali, a seguire, verso ora di pranzo, sarà invece il turno delle finali. 9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata deglidi Liptovsky Mikulas, Slovacchia. Quest’oggi ...

Advertising

darthspectvr : sono al mio fottuto limite ve lo giuro vado in canoa però non per vedere live l’episodio ma per menarli just because -