LIVE Atletica, Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: Caironi domina i 100 T63! Attesa per Weir e Ponzio (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37: Si esce per l’ultima volta questa sera dal programma della Diamnd League per i 100 ostacoli. Al via Cunningham (Usa), Sember (Gbr), Williams (Jam), Marshall (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Harrison (Usa), Ali (Usa), Amusan (Ngr), Cockrell (Usa) 22.34: Progressione impressionante della giamaicana Elaine Thompson-Herah che chiude fortissimo e vince in 10?79, secondo posto per la statunitense Richardson in 10?92, terzo posto per la giamaicana Jackson in 10?92. Ricordiamo che piove a Eugene e dunque questi risultati valgono tantissimo 22.27: Stanno per entrare in pista le protagoniste dei 100 donne con grandissime interpreti: Williams (Jam), Terry (Usa), Richardson (Usa), Jackson (Jam), Asher-Smith (Gbr), Thompson-Herah (Jam), Kambundji (Sui), Daniels (Usa), Ta Lou (Civ) 22.25: ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.37: Si esce per l’ultima volta questa sera dal programma della Diamndper i 100 ostacoli. Al via Cunningham (Usa), Sember (Gbr), Williams (Jam), Marshall (Usa), Camacho-Quinn (Pur), Harrison (Usa), Ali (Usa), Amusan (Ngr), Cockrell (Usa) 22.34: Progressione impressionante della giamaicana Elaine Thompson-Herah che chiude fortissimo e vince in 10?79, secondo posto per la statunitense Richardson in 10?92, terzo posto per la giamaicana Jackson in 10?92. Ricordiamo che piove ae dunque questi risultati valgono tantissimo 22.27: Stanno per entrare in pista le protagoniste dei 100 donne con grandissime interpreti: Williams (Jam), Terry (Usa), Richardson (Usa), Jackson (Jam), Asher-Smith (Gbr), Thompson-Herah (Jam), Kambundji (Sui), Daniels (Usa), Ta Lou (Civ) 22.25: ...

