Inter, Perisic ai saluti: addio ai nerazzurri, ecco Conte e il Tottenham. Le ultime (Di sabato 28 maggio 2022) Perisic è ad un passo dall'addio all'Inter, con il Tottenham che ha fiutato l'affare e sta per regalare a Conte uno dei suoi fedelissimi per la prossima stagione Leggi su mediagol (Di sabato 28 maggio 2022)è ad un passo dall'all', con ilche ha fiutato l'affare e sta per regalare auno dei suoi fedelissimi per la prossima stagione

Advertising

DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - DiMarzio : .@Inter I Offerta del @SpursOfficial a #Perisic: la situazione - AlfredoPedulla : L’#Inter aveva già deciso di non fare rilanci per #Perisic. Quindi il croato può andare in automatico al… - antig9696 : RT @AlfredoPedulla: L’#Inter aveva già deciso di non fare rilanci per #Perisic. Quindi il croato può andare in automatico al @SpursOfficial… - Cristoincroce1 : @GreenMidnight1 @DavidBasco86 Anche caratteristiche molto diverse, Gosens è uno forte a inserirsi quando fanno lo s… -