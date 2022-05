Helga Nowotny al Wired Next Fest 2022: “Il futuro è incerto, ma l'incertezza è un valore” (Di sabato 28 maggio 2022) A Firenze la presidente emerita dell'European Research Center ha raccontato come ci si difende dal paradosso degli algoritmi predittivi e come cambia il concetto di progresso Leggi su wired (Di sabato 28 maggio 2022) A Firenze la presidente emerita dell'European Research Center ha raccontato come ci si difende dal paradosso degli algoritmi predittivi e come cambia il concetto di progresso

Advertising

ItaliaStartUp_ : Helga Nowotny al Wired Next Fest 2022: “Il futuro è incerto, ma l'incertezza è un valore” - HankHC91 : RT @La_Lettura: «Esplorare dati del passato non basta per sapere come andrà il futuro». Su «la Lettura» oggi in anteprima nell’App, la conv… - ErikaErrante : RT @wireditalia: Helga Nowotny al #WNF22: “Con la digitalizzazione c’è una nuovo strato di esperienza temporale: il tempo digitale. Le sequ… - wireditalia : Helga Nowotny al #WNF22: “Il presente è sempre più compresso tra passato e futuro” - wireditalia : Helga Nowotny al #WNF22: “Con la digitalizzazione c’è una nuovo strato di esperienza temporale: il tempo digitale.… -