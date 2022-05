Gp Mugello 2022 | favoriti e strategie per la gara - Sport - Motomondiale - quotidiano net

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, al Mugello la MotoGP ritira il numero 46. Le statistiche #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - BarbaraPremoli : MotoGP: al Mugello la pole è firmata Di Giannantonio e Gresini Racing - MotoriNoLimits : MotoGP: al Mugello la pole è firmata Di Giannantonio e Gresini Racing -

Tra le sorprese in negativo il quattordicesimo posto di Augusto Fernandez , arrivato alsull'onda della vittoria nel gp di Francia. Moto2, la griglia di partenza:Fabio Di Giannantonio (Ducati - Gresini) ha conquistato la pole position del Gp d'Italia MotoGp al. E' un successo per la casa di Borgo Panigale che ha piazzato ben cinque moto nelle prime cinque posizioni sulla griglia di partenza. Dietro al pilota romano, infatti si sono qualificati Marco ...Subito dopo la gara del Mugello, l’otto volte campione del mondo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico a Rochester, in Minnesota ...Al Mugello si preannuncia una gara imprevedibile, al netto dell’eventuale rischio pioggia (al momento minimo, ma da non escludere), con molti outsider davanti in griglia di partenza e diversi big ...