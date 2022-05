Festival di Cannes 2022: tutti i vincitori, con un po’ d’Italia nel palmarès (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’era un vincitore annunciato, al Festival di Cannes 2022: nessun film aveva convinto davvero tutti, e il palmarès ne è la dimostrazione, perfettamente calibrato com’è per accontentare un po’ tutti, con ben due ex aequo. La premiazione, nel Grand Théâtre Lumière, ha avuto come “maestra di cerimonie” l’attrice Virginie Efira, sofisticatissima in uno smoking-vestito. Ma l’applauso più sentito è andato a Jasmine Trinca, che ha rischiato di inciampare sul palco ma si è brillantemente (e simpaticamente) ripresa. Menzione italiana nel discorso del presidente della giuria, Vincent Lindon: «Tutto cambia perché niente cambi, si legge in Il gattopardo…». Leggi anche › Festival di Cannes ... Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) Non c’era un vincitore annunciato, aldi: nessun film aveva convinto davvero, e ilne è la dimostrazione, perfettamente calibrato com’è per accontentare un po’, con ben due ex aequo. La premiazione, nel Grand Théâtre Lumière, ha avuto come “maestra di cerimonie” l’attrice Virginie Efira, sofisticatissima in uno smoking-vestito. Ma l’applauso più sentito è andato a Jasmine Trinca, che ha rischiato di inciampare sul palco ma si è brillantemente (e simpaticamente) ripresa. Menzione italiana nel discorso del presidente della giuria, Vincent Lindon: «Tutto cambia perché niente cambi, si legge in Il gattopardo…». Leggi anche ›di...

Advertising

luckyredfilm : A poche ore dalla cerimonia di premiazione del @Festival_Cannes vogliamo fare un 'in bocca al lupo' ai film in conc… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio della giuria al 75/o festival di Cannes è stato vinto ex aequo da Le otto montagne di Charlotte V… - Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - __laurina_ : Io l’avevo detto?? Premio della Giuria ex-aequo al 75^ Festival di Cannes.??? #Cannes2022 #LeOttoMontagne - Monicavda83 : RT @aostasera: Festival di Cannes, a 'Le otto montagne' il Premio della giuria -