Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Le infermiere hanno trovato la telecamera nascosta sotto il miscelatore della doccia???? - FirenzePost : Empoli: infermiere filmate da microtelecamera mentre fanno la doccia all’ospedale San Giuseppe - infoitinterno : All'ospedale di Empoli trovata una videocamera nelle docce delle infermiere - infoitinterno : Scoperta una microcamera nelle docce delle infermiere dell'ospedale di Empoli - lasiciliait : Scoperta una microcamera nelle docce delle infermiere dell'ospedale di Empoli -

spiate e filmate sotto la doccia: scandalo aSpiate mentre facevano la doccia, grazie a una telecamera nascosta nello spogliatoio che trasmetteva le riprese su un monitor. È la denuncia delledell'ospedale San Giuseppe di(in provincia di Firenze) che si sono rivolte ai carabinieri a seguito della scoperta avvenuta pochi giorni fa. Ad accorgersi della stranezza è stata ...- Un "occhio" nascosto nel muro le spiava, e registrava, mentre loro facevano ladoccia. Indagano i carabinieri a Empoli per scoprire chi aveva nascosto la microcamera nella doccia degli spogliatoi fem ...«Purtroppo, sono rimaste solo due guardie giurate all’interno dell’ospedale – ha dichiarato alla Nazione Simone Baldacci, sindacalista della Cgil -. Lì per lì le operatrici sanitarie non ci avevano fa ...