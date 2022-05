Colpo in un bar tabacchi di San Marco dei Cavoti: indagano i carabinieri (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la scorsa notte, a San Marco dei Cavoti, tre ignoti con volto travisato, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un bar tabacchi penetravano all’interno del locale, asportando pacchetti di sigarette di varie marche e gratta e vinci. Secondo il racconto del titolare, non sarebbe scattato l’allarme di videosorveglianza. Sul posto sono giunti i carabinieri locali che hanno subito avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la scorsa notte, a Sandei, tre ignoti con volto travisato, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un barpenetravano all’interno del locale, asportando pacchetti di sigarette di varie marche e gratta e vinci. Secondo il racconto del titolare, non sarebbe scattato l’allarme di videosorveglianza. Sul posto sono giunti ilocali che hanno subito avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

