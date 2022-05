Chirurgo all’Isola dei Famosi? Guendalina Tavassi svela la verità (Di sabato 28 maggio 2022) C’è un Chirurgo plastico a L’Isola dei Famosi? Questo è il rumor che ha preso piede su TikTok nelle scorse settimane e che ha convinto molti telespettatori. Ad insinuare il sospetto non è stata una persona qualunque, ma una dottoressa. La chirurga Dvora Ancora, specializzata in medicina estetica. La voce è arrivata alle orecchie anche di Guendalina Tavassi, da poco rientrata in Italia, che ha svelato la verità spegnendo con ironia la polemica. “Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro in merito a L’Isola dei Famosi. Ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il Chirurgo lì. Ma se avevo il Chirurgo, secondo voi, me ne andavo? Il Chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti ... Leggi su biccy (Di sabato 28 maggio 2022) C’è unplastico a L’Isola dei? Questo è il rumor che ha preso piede su TikTok nelle scorse settimane e che ha convinto molti telespettatori. Ad insinuare il sospetto non è stata una persona qualunque, ma una dottoressa. La chirurga Dvora Ancora, specializzata in medicina estetica. La voce è arrivata alle orecchie anche di, da poco rientrata in Italia, che hato laspegnendo con ironia la polemica. “Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro in merito a L’Isola dei. Ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo illì. Ma se avevo il, secondo voi, me ne andavo? Ilsull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti ...

