Cannes 2022, la Palma d'Oro va a "Triangle of Sadness" di Ruben Östlund (Di sabato 28 maggio 2022) Memori del risultato sorprendente dello scorso anno, con la vittoria del divisivo Titane, di Julia Ducournau, storia di passioni erotiche metalliche e identità più che fluide, non si sapeva bene che esito attendersi da questo 75esimo festival di Cannes. Un'edizione, oltretutto, piena zeppa di autori che la Palma d'Oro l'avevano già vinta; come gli habitués fratelli Dardenne, presenti con Tori et Lokita, scabro racconto realista su di un bambino e una ragazza dell'Africa subsahariana immigrati in Belgio; il romeno Cristian Mungiu, nel 2007 trionfatore con il bellissimo 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni e quest'anno in concorso con R.M.N., apologo sulla complessità multietnica di una società piena di conflitti e vuota di opportunità di lavoro; oppure lo svedese Ruben Östlund, appena cinque anni fa insignito ...

Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - elisicci : RT @CinecittaNews: Vince Östlund ma il palmarès parla anche italiano: tutti i premi del @Festival_Cannes 2022 Prix Giuria ex aequo per 'L… - fisco24_info : Trinca, cuore e rispetto per ogni film: Verdetti a maggioranza. Giuria 'democratica' premia 10 titoli -