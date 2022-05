Calciomercato Napoli, azzurri in vantaggio per Deulofeu: la situazione (Di sabato 28 maggio 2022) Conclusa la stagione, adesso è arrivato il momento di programmare il Napoli del futuro. Il Calciomercato azzurro è iniziato in anticipo quest’anno: annunciati già gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il riscatto di Frank Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus. Il Napoli, però, deve anche guardare in casa propria: tengono banco le situazioni rinnovi Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ma negli ultimi giorni sta circolando con insistenza un nome per l’attacco azzurro. si tratta di Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Negli ultimi giorni, hanno parlato sia l’agente del giocatore sia Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese: entrambi non hanno chiuso le porte all’approdo dello spagnolo in maglia azzurra. L’edizione online de La ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Conclusa la stagione, adesso è arrivato il momento di programmare ildel futuro. Ilazzurro è iniziato in anticipo quest’anno: annunciati già gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il riscatto di Frank Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus. Il, però, deve anche guardare in casa propria: tengono banco le situazioni rinnovi Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ma negli ultimi giorni sta circolando con insistenza un nome per l’attacco azzurro. si tratta di Gerard. Gerard(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Negli ultimi giorni, hanno parlato sia l’agente del giocatore sia Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese: entrambi non hanno chiuso le porte all’approdo dello spagnolo in maglia azzurra. L’edizione online de La ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli e #Juventus si sfidano in sede di #calciomercato: due attaccanti nel mirino ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciome… - NCN_it : Mertens-ADL, incontro a Capri prima della partenza per il Belgio? #Mertens #ADL #DeLaurentiis #incontro #Capri… - SeEarn : Mertens-ADL, incontro a Capri prima della partenza per il Belgio? #Mertens #ADL #DeLaurentiis #incontro #Capri… -