Aiop “Oltre gli anacronismi per realizzare le potenzialità del Ssn”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo i saluti del sindaco di Bologna Matteo Lepore, si apre con la lettera del ministro della Salute, Roberto Speranza, la 59aAssemblea Generale dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata. "Abbiamo la possibilità di attuare un processo di rilancio del SSN che abbiamo chiamato 'PIU' Salute – Prossimità, Innovazione e Uguaglianzà. Una sfida che vinceremo se saremo in grado di costruire un grande Patto-Paese che coinvolga tutti coloro che lavorano nella sanità, perchè l'obiettivo comune è quello di fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni di salute dei cittadini". Così il ministro Speranza, il suo è un messaggio importante, che giunge nel cuore della riflessione proposta da Aiop sulla necessità di fare tesoro del contributo della componente di diritto privato per (ri)costruire un SSN oggi a un bivio fondamentale, tra tenuta ...

