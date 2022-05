Advertising

CalcioNews24 : Zidane, il pubblico del Rolland Garros gli chiede di firmare col PSG - sportface2016 : #RolandGarros 2022, #Zidane presente a Parigi. Il pubblico gli chiede di allenare il #Psg -

TUTTO mercato WEB

ovviamente ha rubato l'attenzione degli spettatori, che ne hanno approfittato per chiedergli autografi e, soprattutto, di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint - Germain.Mi piace lavorare e dare il massimo, ma quando c'è anche questa vicinanza col, è questo ... giocavo con giocatori di 10 anni più grandi comee Thuram. Ho fatto un po' il furbo e ho ... C'è Zidane sulle tribune del Roland Garros. Il pubblico gli chiede di firmare con il PSG L’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, attualmente si trova a Parigi per assistere al Roland Garros 2022. Il francese è stato avvistato in compagnia della moglie al Suzanne Lenglen, dove ha as ...Psg, Zidane il sogno per la panchina. Il rinnovo di Mbappè ha dato nuova linfa ai tifosi del Psg, che ora sognano il grande arrivo in panchina: Zidane è la prima scelta, ma l'ex Real Madrid aspetta la ...