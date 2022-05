Sondaggi | Fdi e Pd in testa | Lega e M5s sotto il 16 per cento Gradimento dei leader | Giorgia Meloni cresce ancora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) InFratelli d’Italia e Partito democratico, stabili sopra il 20 pere Movimento 5 stelleil 16 percon i risultati peggiori dall’inizio della legislatura. Sono le tendenze confermate da due distinte rilevazioni, Demos&Pi per la Repubblica e Ipsos per il Corriere della sera. Dietro eil 10 pergli altri partiti, con un piccolo exploit segnalato dall’istituto di Nando Pagnoncelli: il +4,5% di Italexit. Per ila crescita più significativa è quella diche trascina il suo partito e si piazza stabilmente inalle classifiche di. I consensi per i partiti – Per Demos&Pi Fratelli d’Italia è in ...