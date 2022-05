Reddito di cittadinanza, Renzi contro tutti: 'Di Maio, Conte e Salvini da Tso' (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteo Renzi prosegue la sua battaglia contro il Reddito di cittadinanza e, in diretta a La7, ha duramente attaccato Di Maio, Conte e Salvini. 'Di Maio, Conte, Salvini hanno fatto passare il messaggio ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteoprosegue la sua battagliaildie, in diretta a La7, ha duramente attaccato Di. 'Dihanno fatto passare il messaggio ...

Advertising

elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - ettore_licheri : C’è una raccolta firme che vuole togliere i soldi al reddito di cittadinanza ed investirli in armi. Chi fosse interessato … - m_ccini : RT @elio_vito: In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolire il redd… - pierfaviz : @albertoinfelise La questione è il reddito di cittadinanza a vita. Deve essere temporaneo, 3 proposte di lavoro con… -