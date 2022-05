Pnrr, M5S: "Criticità devstanti". Altro che pace, ipotesi crisi a giugno (Di venerdì 27 maggio 2022) pace nel governo? crisi scongiurata? SuperMario è tornato e con la sua autorevolezza (?) ha messo a tacere i partiti? Neanche per sogno. Il faticoso compromesso trovatop sul tema delle concessioni balneari (ddl concorrenza) e sulla riforma del catasto (delega fiscale) non deve... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 27 maggio 2022)nel governo?scongiurata? SuperMario è tornato e con la sua autorevolezza (?) ha messo a tacere i partiti? Neanche per sogno. Il faticoso compromesso trovatop sul tema delle concessioni balneari (ddl concorrenza) e sulla riforma del catasto (delega fiscale) non deve... Segui su affaritaliani.it

gjscco : RT @AntonioCaforio: @PoliticaPerJedi Non dormi la notte per questo. Il fuggi fuggi di personaggi finti 'grillini' con un immagine pubblica… - a70199617 : #BASTA CON QUESTO LUCERTOLONE , Conte attacca Draghi sul Pnrr e la crisi è sempre più vicina -… - omarsivori : Pnrr, Conte attacca Draghi: 'Criticità devastanti'La crisi è sempre più vicina, ipotesi voto in autunno - Affaritaliani : Governo, Conte attacca Draghi sul Pnrr e la crisi è sempre più vicina - V_Mazzotta : @GiuseppeConteIT @M5S_Camera @M5S_Senato @M5S_Europa #Italia #acquisti #gas +139% allo stesso prezzo di prima della… -