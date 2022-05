Lucia Cipriano uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno: sospetti su una delle tre figlie (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ ancora sotto shock una delle figlie di Lucia Cipriano che da qualche giorno non sentiva la donna e ha deciso di andare a casa sua per vedere come stesse. Non si aspettava di certo di trovare l’ottantaquattrenne nella vasca da bagno, morta. E mai avrebbe pensato di poter essere sulla scena di un crimine: sembrano non esserci ormai dubbi, la signora Lucia sarebbe stata uccisa, il suo corpo fatto a pezzi anche se non in maniera troppo evidente, e poi nascosta nella vasca da bagno. In un primo momento, si era pensato che la donna fosse morta per cause naturali ma sono bastate poche ore alla scientifica per comprendere che il quadro era un altro. Il Comando provinciale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ ancora sotto shock unadiche da qualche giorno non sentiva la donna e ha deciso di andare a casa sua per vedere come stesse. Non si aspettava di certo di trovare l’ottantaquattrenneda, morta. E mai avrebbe pensato di poter essere sulla scena di un crimine: sembrano non esserci ormai dubbi, la signorasarebbe stata, il suo corpo fatto aanche se non in maniera troppo evidente, e poi nascostada. In un primo momento, si era pensato che la donna fosse morta per cause naturali ma sono bastate poche ore alla scientifica per comprendere che il quadro era un altro. Il Comando provinciale ...

