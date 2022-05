L’impresa di Valentina Poli | due mesi in barca a vela nell’Atlantico a caccia di microplastiche

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 27 maggio 2022) Niente Whatsapp, niente tv, niente social network , ma una grande missione da compiere: quella di capire come lestiano invadendo il nostro ambiente marino e quali caratteristiche abbiano., 31 anni di Castel d’Azzano (Verona) è la giovane ricercatrice ambientale che vivrà per duenell’oceano Atlantico in una, per dare laalle minuscole particelle prodotte dalla degradazione della plastica e disciolte nelle acque degli oceani. “A sail for the blue: research for oceans and microplastics” è un progetto dell’Università di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita – Centro del mare dell’Università di Genova. Dall’idea di uno scrittore...