Le lacrime di Pomicino e il dolore di Gargani | un fratello più che amico

(Di venerdì 27 maggio 2022) di Erika Noschese Ha fatto grande la Democrazia Cristiana ma è stato un esempio per il mondo della politica in generale. Con Ciriaco De Mita non va via solo un Politico di Spessore ma una parte di politica che oggi sembra non esistere più, lontano dalle giovani generazioni. Spesso sembra quasi passare in secondo piano eppure non è questo il segno che ha voluto lasciare De Mita. Ex presidente del Consiglio, oggi è l’Italia intera a piangere la sua scomparsa, a rimpiangere quell’insegnamento che tanti sembrano aver dimenticato. “E’ difficile per me, eropersonale e politico, provo molto. C’è una storia che viene meno, un pilastro. Io perdo unmaggiore ma trovo un pilastro che manteneva tutto il castello che abbiamo costruito in questi anni e che era un castello politico che ha fatto la storia della Democrazia ...