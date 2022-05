F1, Sergio Perez: “A Monaco ogni errore è decisivo” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il tracciato di Monaco è ricco di sfide, sai di aver centrato l’obiettivo solo quando passi il traguardo. Qui ogni errore può essere decisivo. Bisogna essere precisi, questo feeling va costruito dalle libere, anche le qualifiche sono importanti. Ferrari? Vedremo come andrà oggi, ma la vedo molto competitiva perché è forte nelle curve lente e con i cordoli”. Lo ha dichiarato Sergio Perez, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio di Monaco di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Il tracciato diè ricco di sfide, sai di aver centrato l’obiettivo solo quando passi il traguardo. Quipuò essere. Bisogna essere precisi, questo feeling va costruito dalle libere, anche le qualifiche sono importanti. Ferrari? Vedremo come andrà oggi, ma la vedo molto competitiva perché è forte nelle curve lente e con i cordoli”. Lo ha dichiarato, pilota della Red Bull, nella conferenza stampa del Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

