F1 | Mercedes più in difficoltà a Montecarlo Le cause

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) In casanon mancano i dubbi al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di, inconfondibile con le sue curve iconiche, i guard-rail che non perdonano ed i sali-scendi che rendono la vita particolarmente complicata ai piloti, il team di Brackley confidava di vedere conferme importanti dopo il deciso passo in avanti realizzato al Montmelò. Se, in questo momento, chiedessimo a Toto Wolff se tali conferme si sono effettivamente viste anche in Costa Azzurra, la sua risposta sarebbe un deciso “no”. E, oggettivamente, si tratta di una situazione sorprendente ma, come in ogni altra occasione, andiamo con ordine. La seconda sessione di prove libere ha visto l’uno-due Ferrari con Charles Leclerc che ha fissato il miglior crono in 1:12.656 ...