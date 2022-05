“È accaduto sul set”, protagonista di Don Matteo in lacrime: rivelazione da brividi (Di venerdì 27 maggio 2022) Una delle protagoniste di Don Matteo è scoppiata in lacrime sul set di Don Matteo. Infatti è arrivata un rivelazione da brividi: cos’è successo. Manca poco al termine di Don Matteo 13 ed in questi giorni è arrivata una clamorosa rivelazione da parte di una delle protagoniste della fiction. Il momento ha commosso tutti: andiamo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Una delle protagoniste di Donè scoppiata insul set di Don. Infatti è arrivata unda: cos’è successo. Manca poco al termine di Don13 ed in questi giorni è arrivata una clamorosada parte di una delle protagoniste della fiction. Il momento ha commosso tutti: andiamo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

reportrai3 : I giornali di oggi raccontano quanto accaduto dopo la messa in onda dell'inchiesta di Paolo Mondani 'La bestia nera… - capuanogio : Striscione sul pullman nella festa #Milan, l'#Inter fa filtrare delusione e rammarico per quanto accaduto e per i c… - Talete1 : RT @reportrai3: I giornali di oggi raccontano quanto accaduto dopo la messa in onda dell'inchiesta di Paolo Mondani 'La bestia nera' sul po… - csch78 : RT @surfingcasarba: Il coro sul figlio di Zaccagni fa' schifo come fanno schifo quello sulla mamma di zaniolo e altri. La donna viene offes… - 45acpjoe : RT @surfingcasarba: Il coro sul figlio di Zaccagni fa' schifo come fanno schifo quello sulla mamma di zaniolo e altri. La donna viene offes… -