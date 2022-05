Così Mosca vuole russificare l' Ucraina occupata

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il vicepremier russo, Marat Khusnullin, è andato a Kherson, la prima regionea cadere in mani russe, e ha promesso che la Russia ricostruirà tutto: ponti, strade, edifici. Ha detto che non c’è da avere paura, che Kherson non sarà un’area di second’ordine, rifiorirà. Nella regione è stato introdotto il rublo, c’è internet e funziona benissimo la tv russa, per il resto, la distruzione rimane e anzi c’è un rischio alto di fame perché le scorte di grano e anche i macchinari agricoli di Kherson vengono spediti in Russia e in Crimea. Al momento la ricostruzione non si vede, si vede soltanto la povertà. A Mariupol la situazione è peggiore, mancano le medicine per curare le persone rimaste nella città portuale durante l’assedio durato quasi tre mesi, manca il cibo, manca l’acqua e manca l’elettricità, ma sono arrivati i maxischermi che trasmettono la propaganda. ...