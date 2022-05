Advertising

Calcio News 24

Si complica l'affare che dovrebbe portareal Milan: sul difensore olandese c'è il forte rilancio del Newcastle Nonostante ci sia l'accordo tra Svene il Milan, il Newcastle non molla la presa tornando alla carica per il difensore olandese. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Daniele Longo, il club britannico avrebbe ...... e se gli arrivi di Svene Divock Origi sembrano dietro l'angolo, ci sono tanti calciatori, ... Mercato Milan: Castillejo e Bakayoko partenti quasi sicuri Mercato Milan: Junior Messias in... Botman in bilico: il rilancio del Newcastle spaventa il Milan Il Milan si è mosso prima: ha, praticamente, preso Botman e in difesa potrebbe riportare Kalulu a destra. Noi, per adesso, stiamo ancora aspettando. Maldini ha tantissimi meriti, vista l’esperienza e ...Il collega Palmeri su TMW: Per la prima volta dopo 12 anni lo scudetto si assegna all’ultima giornata. Ed è bellissimo che si torni alla suspence: pensate che mai nella ...