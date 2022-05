Bimba di sei mesi in ospedale a Padova | è risultata positiva alla cocaina

Advertising

E' stata trovata positiva alla cocaina una neonata dimesi ricoverata da inizio maggio all'ospedale di Padova per emorragia cerebrale. Sul caso sono ... La, come riportano i giornali locali, ...stata trovata positiva alla cocaina una neonata dimesi ricoverata da inizio maggio all'ospedale di Padova per emorragia cerebrale. Sul caso sono ... La, come riportano i giornali locali, era ...Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi prese in considerazione dai Carabinieri vi è anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti. La bimba era stata ...Sul caso sono stati sentiti i genitori perchè tra le ipotesi prese in considerazione dai Carabinieri vi è anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti. La bimba, come riportano i ...