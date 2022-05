«Biden pronto a inviare armi più potenti per Kiev» | la Cnn | dagli Usa i missili a lungo raggio chiesti da Kiev

Advertising

NicolaPorro : L'esercito cinese è pronto. La reazione di Biden: l'avviso al Dragone ?? - HuffPostItalia : Joe Biden pronto a mandare in Ucraina armi più potenti - Giornaleditalia : Guerra Ucraina, Cnn: 'Biden pronto a inviare armi più potenti' - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie: #Biden pronto a inviare a Kiev #armi più potenti - cavicchioli : CNN: Biden pronto a inviare armi più potenti in Ucraina -

non può risolvere il problema delle armi da solo, ha bisogno che il Congresso agisca". La ... Un papà, la cui figlia di 8 anni è stata uccisa nell'attacco, ha detto che eracon altri tre o ...... si spiega, aggiungendo come, secondo quanto affermato dai funzionari, "l'amministrazioneha rinunciato per settimane tuttavia all'opportunità di inviare i sistemi viste le preoccupazioni ...Secondo la Cnn, si tratterebbe dei sistemi di missili a lungo raggio a lungo richiesti da Kiev. Zelensky parla di "genocidio nel Donbass", poi ...Washington starebbe inviando sistemi missilistici a lungo raggio in Ucraina, mentre i russi continuano a bombardare i centri abitati ...