Barak primo nome in caso di un addio a centrocampo | quanto è disposto a spendere il Napoli

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziato, ieri il presidente De Laurentiis ha già annunciato due giocatori che vestiranno la maglia azzurra anche la prossima stagione. Si tratta di Frank Anguissa, riscattato dal Fulham, e di Mathias Olivera, arrivato dal Getafe. Tutto fatto anche per Khvicha Kvaratskhelia, che prenderà il posto di Lorenzo Insigne. FOTO: Getty –Hellas Verona Ilmonitora comunque altri profili, in modo da non farsi trovare impreparato indi addii. Se qualcuno dovesse salutare in mediana, ecco che Antonindiventerebbe ilobiettivo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Giuntoli proverà a chiudere a 12 milioni, anche se il Verona lo valuta 15. Una vera e propria trattativa, comunque, non è ancora iniziata.