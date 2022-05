A Rtl 102.5 il “Premio speciale informazione e intrattenimento” dei Rosa Camuna 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) MILANO – Un altro riconoscimento importante per la prima radiovisione d’Italia, RTL 102.5, che domenica 29 maggio riceverà il “Premio speciale informazione e intrattenimento” dei “Premi Rosa Camuna 2022?. A ritirarlo sarà il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci. “Ha aperto le porte ad un autentico fenomeno culturale: ha dato voce ai giovani e ai dibattiti, insieme ad una diversificata offerta musicale e di intrattenimento. Con spirito sempre innovativo e creativo, RTL 102.5 è la colonna sonora delle nostre giornate, ci fa rilassare e spesso anche riflettere”: questa è la motivazione del Premio conferito a RTL 102.5. TUTTO SUL Premio Rosa Camuna Il Premio ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) MILANO – Un altro riconoscimento importante per la prima radiovisione d’Italia, RTL 102.5, che domenica 29 maggio riceverà il “” dei “Premi?. A ritirarlo sarà il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci. “Ha aperto le porte ad un autentico fenomeno culturale: ha dato voce ai giovani e ai dibattiti, insieme ad una diversificata offerta musicale e di. Con spirito sempre innovativo e creativo, RTL 102.5 è la colonna sonora delle nostre giornate, ci fa rilassare e spesso anche riflettere”: questa è la motivazione delconferito a RTL 102.5. TUTTO SULIl...

Advertising

RadioZetaOf : ??? Ma che bella versione unplugged di 'Sogni al cielo' che ci ha regalato @imalexwyse! ?? Connettiti e segui la dir… - RadioZetaOf : ?? Indimenticabili i duetti con #Sissi ???? @imalexwyse Connettiti e segui la diretta anche su RTL 102.5 Play! ??????… - RadioZetaOf : ? Non perdere alle 16.00 l'appuntamento con @imalexwyse, nostro ospite in #CollettivoZeta ! ?? Connettiti e segui l… - Lopinionista : A Rtl 102.5 il “Premio speciale informazione e intrattenimento” ai Rosa Camuna 2022 - aciapparoni : RT @rtl1025: ?? Un altro riconoscimento importante per la prima radiovisione d'Italia, #RTL1025, che il #29maggio riceverà il “Premio specia… -