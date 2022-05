Uomini e Donne, ancora Gemma protagonista: c’è un uomo per lei (Di giovedì 26 maggio 2022) Torna anche oggi il consueto appuntamento con Uomini e Donne, con Gemma Galgani ancora al centro dello studio: nuovo corteggiatore per lei. Dopo l’appuntamento di Uomini e Donne abbiamo visto una sfilata che ha scaldato il pubblico in studio, con un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Adesso la protagonista sarà ancora Gemma Galgani: tutte le anticipazioni. Gemma Galgani protagonista del dating show (Via Screenshot)Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, il dating show è stato animato dalla sfilata maschile con Riccardo Guarnieri ed Ida Platano che si sono lasciati andare ad un momento particolare tra di loro. Nel corso ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 26 maggio 2022) Torna anche oggi il consueto appuntamento con, conGalganial centro dello studio: nuovo corteggiatore per lei. Dopo l’appuntamento diabbiamo visto una sfilata che ha scaldato il pubblico in studio, con un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Adesso lasaràGalgani: tutte le anticipazioni.Galganidel dating show (Via Screenshot)Nella puntata di ieri di, il dating show è stato animato dalla sfilata maschile con Riccardo Guarnieri ed Ida Platano che si sono lasciati andare ad un momento particolare tra di loro. Nel corso ...

Advertising

matteosalvinimi : Milano, infastidisce i clienti di un bar e poi dà in escandescenze per strada minacciando di ferirsi. Fermato con l… - guerini_lorenzo : Grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa per la quotidiana testimonianza di impegno e cap… - SimoPillon : Se si decide di superare il paradigma naturale del #matrimonio tra in uomo e una donna, allora tutto è possibile. D… - zazoomblog : Uomini e Donne: la coppia spiffera tutto e Tina si scatena - #Uomini #Donne: #coppia #spiffera - MauroCobau : RT @Luana_m89: Neanche le 10 e ho già letto due insulti da parte di uomini sotto twit di donne che seguo. Datevi una calmata che vengo a pr… -