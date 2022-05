Una maglia, una storia … Massimo Venturini (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi presento una maglia della Salernitana, fresca di permanenza nella massima serie. Questa è una bellissima maglia in raso utilizzata durante la stagione 1987-88 da Massimo Venturini, difensore novarese, ex Avellino (in Irpinia lo ricordano però il gol salvezza nella partita contro la Roma nel 1980-81) che militò in riva al Golfo per due anni dal 1986 al 1988 prima di concludere la carriera a Potenza. Venturini giocò poco in quei due anni raccogliendo solo 13 presenze oltre a un gol fatto. La stagione 1987-88 fu il primo anno del presidente Soglia che solo due anni più tardi riuscirà a portare la squadra granata in serie B. Nonostante il fortino del Vestuti, il vecchio stadio di Piazzale Casalbore, in pieno centro cittadino, capace di incutere timore ai giocatori avversari, data la calda atmosfera ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 26 maggio 2022) Oggi presento unadella Salernitana, fresca di permanenza nella massima serie. Questa è una bellissimain raso utilizzata durante la stagione 1987-88 da, difensore novarese, ex Avellino (in Irpinia lo ricordano però il gol salvezza nella partita contro la Roma nel 1980-81) che militò in riva al Golfo per due anni dal 1986 al 1988 prima di concludere la carriera a Potenza.giocò poco in quei due anni raccogliendo solo 13 presenze oltre a un gol fatto. La stagione 1987-88 fu il primo anno del presidente Soglia che solo due anni più tardi riuscirà a portare la squadra granata in serie B. Nonostante il fortino del Vestuti, il vecchio stadio di Piazzale Casalbore, in pieno centro cittadino, capace di incutere timore ai giocatori avversari, data la calda atmosfera ...

