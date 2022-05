Ucraina ultime notizie Banca di Russia abbassa i tassi dal 14% all’11%

(Di giovedì 26 maggio 2022) Mosca, corridoio sicuro per le navi che lasciano i porti del Mar Nero, subito in ribasso i futures su mais e grano. Oggi telefonata Macron-Erdogan. Consigliere Kiev all’Onu, «ha rapito almeno 230 mila nostri bambini»

La guerra incontinua e l'offensiva del Donbass è sanguinosa. 'Ora il nemico sta cercando di prendere ... Serhii Haidai, su Telegram, facendo il punto sugli attacchi delle24 ore. 'Il ...... risorse e combattenti fin da subito e a un ritmo costante durante l'invasione dell'. Basta ... Nellesettimane, però, sembra che l'esercito ucraino abbia capito come abbatterli . Infatti, ...Un sogno lungo 10 mesi. Frazionato in quindici tappe, un altro mezzo campionato, girando l’Europa che solo gli invidiosi definiscono periferica ...La Russia sta portando i bambini ucraini nel suo territorio per distruggere l'Ucraina. È la denuncia rilanciata da Serhiy Dvornik, consigliere della Missione permanente dell'Ucraina presso le Nazioni ...