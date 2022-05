Ucraina | Kiev | Nel Lugansk costretti a seppellire i morti nelle fosse comuni - Zelensky | Offensiva russa brutale | ci servono armi

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky, parlando del peggioramento della situazione nel Donbass, ha chiesto ai governi stranieri di con… - Agenzia_Ansa : Il primo treno merci con un carico di grano dall'Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia, al porto di… - MediasetTgcom24 : Kiev: Mosca sta cancellando Severodonetsk dalla faccia della Terra #ucraina #Severodonetsk #mosca #kiev… - Guzel43266945 : RT @federicofubini: #Kuleba, min Esteri di #Kiev, a #Davos: 'Uno dev’essere un pervertito politico per dare la colpa all’#Ucraina di volers… - PaoloMRCorti : RT @SkyTG24: Eduard Heger, premier della Slovacchia: 'Se Kiev perde la guerra, noi saremo i prossimi' -

...criticato dal presidente dell'Volodymyr Zelensky per aver affermato che i negoziati per la fine della guerra in quel Paese non potranno che passare attraverso concessioni territoriali di...... consigliere del sindaco legittimo della città portuale, ora controllata dalle forze di Mosca. Una 'flagrante violazione' dell'integrità territoriale, secondo. E, per Ned Price, ...La Russia sta intensificando gli attacchi nel Donbass, secondo Kiev il conflitto sta entrando nella fase più violenta. Ai cittadini di Mariupol è stata offerta ...La Nato non fa nulla di fronte all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'accusa arriva dal capo della diplomazia ucraina, ...