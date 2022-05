Terremoto politico a Nettuno | il sindaco Coppola si dimette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Momenti di apprensione oggi per la città dia causa delle dimissioni delAlessandro. Protocollate questo pomeriggio, le dimissioni del primo cittadino rappresentano un duro colpo. Ora, se non si dovesse riuscire a trovare una quadra politica, la sua esperienza sarebbe giunta al capolinea. Leggi anche:, convocato il consiglio comunale per la sfiducia al, ilsiAdesso, il primo cittadino ha a disposizione 20 giorni di tempo per cercare di ricucire la strada con la sua maggioranza. Se questo non succedesse, dovrebbe — come anticipato — chiudere questa parentesi politica. Tuttavia, il prossimo venerdì il consiglio comunale si dovrebbe comunque riunire per ...