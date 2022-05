Spezia, scelto l'erede di Thiago Motta: niente Pirlo, quasi fatta con Gotti (Di giovedì 26 maggio 2022) Si muove il mercato degli allenatori in Serie A. Dopo aver centrato l'obiettivo della salvezza, Thiago Motta sta trattando la rescissione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Si muove il mercato degli allenatori in Serie A. Dopo aver centrato l'obiettivo della salvezza,sta trattando la rescissione...

Advertising

sscalcionapoli1 : Palmeri: “La Lega ha scelto di non mostrare le immagini in Spezia Napoli, io sono per il diritto di cronaca”… - LucaDColella : RT @SoloMilan68: 3' giornata: Il Milan affonda con facilita' lo Spezia per 3-0. Doppietta per Leao e goal per lo straordinario Theo, uomo s… - calciomercatoit : ?? #SpeziaNapoli, l'XI UFFICIALE scelto da #ThiagoMotta: #Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salv… - SoloMilan68 : 3' giornata: Il Milan affonda con facilita' lo Spezia per 3-0. Doppietta per Leao e goal per lo straordinario Theo,… -

Una Milano Internazionale dai colori Rossoneri ...cadere assolutamente sul 'se non avessimo buttato via la partita di Empoli' o 'se a La Spezia la ... Aveva ventisette anni, il vigile scelto Gunnar Nordahl, quando nel gennaio 1949 scese in Italia. La ... Il pagellone della Lazio stagione 2021/2022 ... il 3 aprile con la presenza nella partita casalinga vinta per 2 - 1 contro lo Spezia, diventa il ... Jovane Cabral 6 È stato scelto da Tare come vice Immobile anche se le sue caratteristiche non gli ... CittaDellaSpezia Ore importanti per la situazione Andreazzoli. Intanto ci pensano a Spezia Rispetto al pezzo di due giorni fa c’è da dire che il Parma si è allontanato ed ha scelto Pecchia, ma c’è una panchina in serie A che potrebbe essere felice di accogliere Andreazzoli. Il suo nome ... Riconquista del mare come obiettivo Nel nostro programma abbiamo parlato di Sviluppo Armonico del Golfo della Spezia, inteso come equilibrio di tutte le attività economico che nel Golfo sono svolte, da quella portuale a quella turistica ... ...cadere assolutamente sul 'se non avessimo buttato via la partita di Empoli' o 'se a Lala ... Aveva ventisette anni, il vigileGunnar Nordahl, quando nel gennaio 1949 scese in Italia. La ...... il 3 aprile con la presenza nella partita casalinga vinta per 2 - 1 contro lo, diventa il ... Jovane Cabral 6 È statoda Tare come vice Immobile anche se le sue caratteristiche non gli ... 'La Spezia e il suo porto', il convegno al terminal crociere - Citta della Spezia Rispetto al pezzo di due giorni fa c’è da dire che il Parma si è allontanato ed ha scelto Pecchia, ma c’è una panchina in serie A che potrebbe essere felice di accogliere Andreazzoli. Il suo nome ...Nel nostro programma abbiamo parlato di Sviluppo Armonico del Golfo della Spezia, inteso come equilibrio di tutte le attività economico che nel Golfo sono svolte, da quella portuale a quella turistica ...