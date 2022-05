Scambio super: doppio colpo Juve, ‘decide’ de Ligt (Di giovedì 26 maggio 2022) La Juventus può mettere a segno un doppio grande colpo nella prossima sessione di mercato: dipende tutto da de Ligt La Juventus ha chiuso una stagione decisamente deludente. Zero titoli,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Lantus può mettere a segno ungrandenella prossima sessione di mercato: dipende tutto da deLantus ha chiuso una stagione decisamente deludente. Zero titoli,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

EcateAcy : @DamosHalfelf facciamo scambio? da me si muore e sono al super nord - RicInChampions : @Kokodewa7890 @californiet koko io la Conference la scambio anche per la super coppa italiana non scherzo - brunix_super : RT @VittorioSgarbi: Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia, non… - infoitsport : Koulibaly alla Juventus, super scambio: decide l’ex bianconero - FrancoZerlenga : pura informazione dello scemo Bersani - scambio i nazi fascisti M5S come gente di sinistra -la Russia nel 1991 ebbe… -