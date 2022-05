Roma, CdR: “Grazie per l’Europa Mou, i giallorossi battono gli olandesi” (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, CDR- Come riporta il quotidiano CdR la squadra Roma ha trionfato nella finale di Tirana contro gli olandesi del Feyanoord in una sfida importante. Nella notte di Tirana la squadra giallorossa ha conquistato un grande traguardo dopo 14 anni senza trofei dal punto di vsita sia nazionale che europeo. La cura Josè ad oggi ha portato al massimo del potenziale la squadra capitolina facendola esprimere senza remore e con tanta costanza di gioco e convinzione con cui oggi ha riportato un pò di Europa in Italia dopo l’Inter del triplete. “Il Corriere della Sera tesse le lodi della Roma in prima pagina dopo la vittoria dei giallorossi in finale di Conference League, ieri, contro il Feyenoord. L’Italia torna a trionfare in Europa dopo 12 anni. Battuti gli olandesi con un gol di Zaniolo, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022), CDR- Come riporta il quotidiano CdR la squadraha trionfato nella finale di Tirana contro glidel Feyanoord in una sfida importante. Nella notte di Tirana la squadra giallorossa ha conquistato un grande traguardo dopo 14 anni senza trofei dal punto di vsita sia nazionale che europeo. La cura Josè ad oggi ha portato al massimo del potenziale la squadra capitolina facendola esprimere senza remore e con tanta costanza di gioco e convinzione con cui oggi ha riportato un pò di Europa in Italia dopo l’Inter del triplete. “Il Corriere della Sera tesse le lodi dellain prima pagina dopo la vittoria deiin finale di Conference League, ieri, contro il Feyenoord. L’Italia torna a trionfare in Europa dopo 12 anni. Battuti glicon un gol di Zaniolo, ...

