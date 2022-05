Roland Garros 2022, il prossimo avversario di Lorenzo Sonego al 3° turno. Precedenti sfavorevoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Lorenzo Sonego continua a convincere. Dopo il netto successo all’esordio contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.94), l’azzurro (testa di serie n. 32) ha sconfitto nel secondo turno del Roland Garros 2022 anche il portoghese Joao Sousa (n.63 del ranking) con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-4. Ora però inizia il difficile. Il torinese classe 1995 avrà infatti un terzo turno davvero molto complicato: sfiderà il norvegese Casper Ruud (n.8 del seeding) in una partita che lo vede partire sfavorito. Proprio per questo motivo però, Sonego, conosciuto anche per essere un grande lottatore, potrebbe esaltarsi e andare oltre le aspettative. I Precedenti tra i due non sorridono di certo all’azzurro. Nelle tre partite tra l’italiano e Ruud ha infatti ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)continua a convincere. Dopo il netto successo all’esordio contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.94), l’azzurro (testa di serie n. 32) ha sconfitto nel secondodelanche il portoghese Joao Sousa (n.63 del ranking) con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-4. Ora però inizia il difficile. Il torinese classe 1995 avrà infatti un terzodavvero molto complicato: sfiderà il norvegese Casper Ruud (n.8 del seeding) in una partita che lo vede partire sfavorito. Proprio per questo motivo però,, conosciuto anche per essere un grande lottatore, potrebbe esaltarsi e andare oltre le aspettative. Itra i due non sorridono di certo all’azzurro. Nelle tre partite tra l’italiano e Ruud ha infatti ...

