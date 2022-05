Pogba Juve | parti sempre più vicine Il francese lo ha rivelato ai compagni

(Di giovedì 26 maggio 2022), spunta il retroscena riguardante il centrocampista, orapiù vicino al ritorno. Lo ha detto aiLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela un retroscena su Paul, il cui ritorno a Torino apparepiù probabile. Il, che nei giorni scorsi è stato a Montecarlo, avrebbe avuto qualche contatto telefonico con alcuni dei suoi exin bianconero. Oggetto della chiamata, ovviamente, l’ormai vicino ritorno allantus. Anche da quelle chiamate si sarebbe capito cheha ormai fatto la sua scelta: vuole la Vecchia Signora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : La verità sul possibile ritorno di Pogba alla Juve? La svela Allegri ?? TeoreMAX, prossimamente su DAZN. #Allegri…
aagulla_espn : 2012: Pogba del Man Utd a la Juve gratis 2016: Pogba de la Juve al Man Utd por 115M$ 2022: Pogba del Man Utd a la Juve gratis
Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale

, spunta il retroscena riguardante il centrocampista francese, ora sempre più vicino al ritorno. Lo ha detto ai compagni La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela un retroscena su Paul ...È il caso diche ha deciso di immortalare il nuovo taglio di capelli con un post su Instagram molto eloquente. Ancora a sedere sulla poltrona del suo parrucchiere di fiducia e con il telo ... Pogba, il post che scatena i tifosi Juve: "È ora di..." Paul Pogba guarda il telefono. Squilla Certo. È la chiamata attesa Mah, non ancora. Pogba ha detto il suo sì alla Juventus e questo sì è capito: da giorni ha dato la sua disponibilità al grande rito ...Ci sono novità importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: Pogba vicinissimo, Di Maria anche, ma occhio ad un altro nome ...