Motocross | GP Spagna MX2 2022 | Vialle tenta il sorpasso su Geerts

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un interessantissimo round in Sardegna, il MondialeMX2 riprende dallaper una prova che potrebbe cambiare la leadership della graduatoria generale. Regna l’incertezza sulla terra di Arroyomolinos, località che sorge in quel di Madrid. Il circuito iberico potrebbe sorridere al francese Tom(KTM) che dopo il doubleheader italiano si è riportato negli scarichi del rivale Jago. Il belga di Yamaha comanda ancora la graduatoria con un minimo vantaggio di sei lunghezze che possono essere semplicemente recuperate. Francia e Belgio si dividono la vetta del gruppo, una bellissima battaglia che potrebbe essere condizionata da alcuni outsider. Il tedesco Simon Längenfelder (GasGas) ed il danese Mikkel Haarup (Kawasaki) hanno infatti tutte le carte in regola per intromettersi nella lotta per il ...

