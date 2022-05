Milano, una Magnifica Fabbrica per i nuovi laboratori della Scala (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – È ‘Magnifica Fabbric a’ il progetto vincitore del concorso internazionale per la realizzazione dei nuovi laboratori della Scala di Milano, che sorgeranno nel cuore del quartiere Rubattino. Firmato dal gruppo italo-spagnolo composto da Frpo Rodriguez y Oriol e Walk Architecture & Landscape di Madrid e Sd Partners di Milano, il progetto, presentato oggi negli spazi degli attuali laboratori della Scala di via Bergognone, prevede un unico grande volume di luce composto da una maglia modulare regolare, circondato dal verde e dai canali d’acqua del parco della Lambretta e affiancato dal Palazzo di Cristallo. Il primo atto dei lavori, i cui costi complessivi sono stimati in 120 milioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – È ‘Fabbric a’ il progetto vincitore del concorso internazionale per la realizzazione deidi, che sorgeranno nel cuore del quartiere Rubattino. Firmato dal gruppo italo-spagnolo composto da Frpo Rodriguez y Oriol e Walk Architecture & Landscape di Madrid e Sd Partners di, il progetto, presentato oggi negli spazi degli attualidi via Bergognone, prevede un unico grande volume di luce composto da una maglia modulare regolare, circondato dal verde e dai canali d’acqua del parcoLambretta e affiancato dal Palazzo di Cristallo. Il primo atto dei lavori, i cui costi complessivi sono stimati in 120 milioni ...

Advertising

marattin : Oggi il governo ha chiesto l’arrivo in aula della delega fiscale il 20 giugno. Dopo una necessaria riunione di magg… - Antonio_Tajani : Ancora una volta si usa la giustizia a fini politici. Da Milano arriva una assurda ed immotivata richiesta di conda… - repubblica : Milano, sceglie una ragazza a caso e la spinge sui binari mentre arriva la metropolitana: arrestata [di Ilaria Carr… - MARCOBARBIERI98 : UNA DEA, STREPITOSA. RIFATEVI GLI OCCHI. @DUALIPA #FutureNostalgiaTour Milano 25/05/22 ???? - PatroniAndrea : Mi raccomando, difendiamo chi da anni occupa un bene pubblico per una manciata di fagioli. Intanto a Milano per un… -