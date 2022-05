Lite per furgone sulle strisce, vigilantes estrae pistola (Di giovedì 26 maggio 2022) Momenti di paura oggi a Padova per il gesto inconsulto del vigilantes di una ditta portavalori che ha estratto la pistola dalla fondina per minacciare un 32enne nigeriano, il quale l'aveva ripreso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Momenti di paura oggi a Padova per il gesto inconsulto deldi una ditta portavalori che ha estratto ladalla fondina per minacciare un 32enne nigeriano, il quale l'aveva ripreso ...

Lite per furgone sulle strisce, vigilantes estrae pistola Momenti di paura oggi a Padova per il gesto inconsulto del vigilantes di una ditta portavalori che ha estratto la pistola dalla fondina per minacciare un 32enne nigeriano, il quale l'aveva ripreso perchè il suo furgone blindato era parcheggiato sulle strisce. Il mezzo ostruiva non solo il passaggio pedonale ma anche una pista ...