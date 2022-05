Lilli Gruber insiste | “Tu mi devi rispondere” | lo pungola in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di giovedì 26 maggio 2022)lo hato a dovere per ottenere una risposta. Cosa è accaduto in studio a Ottoemezzo?(La7 screenshot)ha dovuto sollecitarlo a dovere per ottenere una risposta su un argomento delicato. Cosa è accaduto nello studio di Ottoemezzo?è la giornalista conduttrice del talk show Ottomezzo di La7. Come tutti gli altri programmi, anche lapropone approfondimenti sul conflitto Russia Ucraina, senza perdere di vista l’attualità italiana. Così, il dibattito sui temi strettamente politici torna protagonista ieri sera su La 7, con ospiti in studio e in collegamento. In studio era presente la giornalista Lina Palmerini mentre in collegamento erano ospiti Marco ...